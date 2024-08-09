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ОУВ "Таврія": Майже щодня кількість гранат з газом сльозогінної дії, яки використовують росіяни, перевищує десяток

12.08.2024 / 13:19
10 серпня зафіксовано 313 ворожих скидів, серед яких 11 боєприпасів містили отруйні речовини, що порушує міжнародні конвенції про хімічну зброю.

Про це повідомив речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає УНН.

"За вчорашню добу скидів було 313, з них день у день противник застосовує боєприпаси із отруйними речовинами. Із 536 боєприпасів, які вчора було скинути з коптерів, 11 були з використанням отруйних речовин. І майже щодня ця кількість гранат типу К-51 з газом сльозогінної дії перевищує десяток", – розповів речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Він каже, що така практика – не нормальна, адже вона порушує конвенції про хімічну зброю. Ця інформація передається нашим відповідним органам та силам підтримки, які досліджують кожен такий випадок.

Лиховій, отруйні речовини
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