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Генштаб ЗСУ: Поповнювати бригади після значних втрат не можна, оскільки вони потребують бойового злагодження

07.11.2024 / 12:16
Нові бригади створюються у Збройних силах України замість поповнення існуючих для протидії переважаючому противнику, щоб не допустити проривів фронту.

Як пишуть Українські новини, про це у коментарі "Українській правді" розповів речник Генерального штабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій у середу, 6 листопада.

За його словами, останнім часом країна-агресор росії збільшила чисельність військ майже на 100 тисяч осіб, разом з тим збільшилась протяжність лінії фронту до 1300 км. Наразі ЗСУ не можуть оперативно поповнювати бригади, а ворог подекуди має 5-кратну перевагу на лінії бойового зіткнення, сказав Лиховій.

"Також слід розуміти, що люди, які поповнюють підрозділ, повинні пройти в ньому адаптацію і злагодження, а на це потрібен час. Саме тому для посилення ділянки фронту, де виникає загроза прориву, задіюють уже сформований підрозділ, який готовий виконати задачу в найбільш стислі терміни. Крім того, для ротації і заміни вже існуючих бригад також потрібні бригади", - зазначив речник Генштабу ЗСУ.

Лиховій наголосив, що поповнювати бригади після значних втрат не можна, оскільки вони потребують бойового злагодження. Для заміни та виведення з фронту таких людей потрібні нові бригади, сказав речник Генштабу.

Генштаб, Лиховій
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