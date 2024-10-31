Фесенко: Трамп переміг на виборах президента в США у складний момент

Про це у коментарі РБК-Україна розповів голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Було б набагато гірше, якби США занурилися в політичну кризу. Це великий ризик для всього світу, для міжнародної безпеки. А також шанс для путіна і Китаю, не кажучи про Іран і Північну Корею. Ми могли б втратити американську допомогу на невизначений час", - пояснив Фесенко.

Зважаючи на це, на думку політолога, перемога Трампа - не найгірший сценарій. Ба більше він пояснив, що перемога Камали Гарріс з урахуванням того, що Республіканська партія здобула більшість у Сенаті та близька до успіху в Палаті представників дійсно стала б проблемним сценарієм.

"У такому разі минулорічна історія повторилася б. І знову ж таки ми могли б на певний час втратити допомогу", - зазначив політолог.

Що стосується підтримки, то Фесенко зауважив, що можна прогнозувати, що Трамп просуватиме зміну формату.

"З високою ймовірністю фінансова і бюджетна допомога припиниться. Це не тільки його позиція, а й багатьох республіканців. Трамп рахує гроші і безкоштовної допомоги не буде. Буде тільки військова - у форматі кредиту/ленд-лізу. Фінансові питання вирішуватиме новий склад Конгресу. Не факт, що вирішать швидко, але, можливо, десь на початку грудня ми дізнаємося про нові ідеї та пропозиції", - додав Фесенко.

Водночас політолог підкреслив, що тема допомоги Україні стане важелем тиску для політики Трампа.

"Якщо ми не будемо погоджуватися з пропозиціями Трампа, нам можуть припинити військову допомогу. Тому ми будемо погоджуватися на переговори, до того ж має бути окрема тактика для США та окрема для рф", - зазначив він.