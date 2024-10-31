12% українців ледве зводять кінці з кінцями, - опитування

Приблизно така ж кількість респондентів (45%) можуть собі дозволити якісніші продукти, навіть якщо вони дорожчі. Ще 11% вагалися з відповіддю.

Крім того, з червня 2021 року зросла частка громадян, які ледве зводять кінці з кінцями – з 9% до 12% у вересні 2024-го, а також тих, хто почувається забезпеченим, але не може дозволити собі великі покупки (з 6% до 9%).

Водночас опитування свідчить про зменшення частки українців, які кажуть, що їм загалом на життя вистачає, але з придбання речей довготривалого вжитку (меблі, холодильник, телевізор) у них виникають труднощі – з 44% до 41%.

Опитування проводилося соцслужбою Центру Разумкова методом face-to-face в регіонах, які контролюються урядом України, і на територіях, на яких не ведуться бойові дії.

Загалом в опитуванні взяли участь 2016 респондентів віком від 18 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.