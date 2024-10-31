Чоловіків віком 50 років та старше усе ще можуть призвати, але йдеться про володарів дефіцитних для армії спеціальностей

Про це пише "Главком" із посиланням на власні джерела в Головному управлінні доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ.

За словами співрозмовника, відмова від силової мобілізації чоловіків, старших за 50 років, зумовлена їхніми фізичними особливостями та наявністю хронічних хвороб.

"Старші люди не можуть повноцінно виконувати бойові завдання на лінії зіткнення, і бойові бригади не хочуть брати таких людей", — наводить "Главком" слова джерела.

Водночас працівники ТЦК та СП призиватимуть чоловіків віком 50-59 років, якщо вони володіють дефіцитною для армії військово-обліковою спеціальністю. Йдеться, наприклад, про зв’язківців та зварювальників.