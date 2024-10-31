Федоров: Силам безпеки і оборони треба інформація про ворожі танки та бойові машини піхоти

Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Танки обстрілюють бліндажі та окопи, допомагають ворогу йти в атаку та проривати лінію оборони, а бойові машини забезпечують швидке переміщення солдатів і знищують піхоту. Танки та бойові машини ворога заважають нашим військовим захищати території, особливо на складних ділянках фронту", - повідомив Федоров.

За його словами, Силам безпеки і оборони треба інформація про:

— Танки. Великі, низькі та широкі конструкції з гучним двигуном, масивною гарматою і бронею спереду та з боків, на широких гусеницях.

— БМП. Компактні, з вузькими гусеницями та піднятою передньою частиною корпусу.

"Уважно перегляньте техніку на фото. Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях і бачили щось подібне — надсилайте інформацію в єВорог — @evorog_bot. Памʼятайте про безпеку! Фотографуйте лише, якщо впевнені, що поряд нікого немає, одразу видаляйте переписку з чатботом та фото, чистьте папку Видалене та кеш месенджера. Інформація від народної розвідки потрібна військовим на фронті, ваша заявка в чатбот може врятувати життя", - повідомив Федоров.