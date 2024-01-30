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Федоров нагадав українцям, що вони можуть надсилати розміщення російських військових у чат-бот "єВорог"

30.01.2024 / 11:14
Українцям нагадали, що вони можуть допомогти українським військовим за допомогою чат-боту "єВорог". Зокрема, надіслати інформацію про дії колаборантів та розміщення російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Як розповів Федеоров, зараз українські військові потребують інформації про потужні засоби радіоелектронної боротьби росіян. А також комплекси звʼязку, які дають росіянам змогу швидко обмінюватися інформацією.

Допоможіть Силами оборони послабити ворога. Потрібна інформація про:

  • Житєль;
  • Редут 2УС;
  • Борисоглєбськ;
  • Репеллент.

"Живете на окупованих територіях або маєте там родичів? Попросіть сфотографувати РЕБ, але безпека - найперше. Поруч не має бути нікого, обовʼязково почистьте галерею, не забудьте видалити навіть з теки "Видалене" і видаліть історію листування з "єВорог". І ще - не кажіть по телефону, що скористалися чатботом", - написав Федоров.

Федоров, єВорог
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