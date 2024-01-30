Федоров нагадав українцям, що вони можуть надсилати розміщення російських військових у чат-бот "єВорог"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Як розповів Федеоров, зараз українські військові потребують інформації про потужні засоби радіоелектронної боротьби росіян. А також комплекси звʼязку, які дають росіянам змогу швидко обмінюватися інформацією.

Допоможіть Силами оборони послабити ворога. Потрібна інформація про:

Житєль;

Редут 2УС;

Борисоглєбськ;

Репеллент.

"Живете на окупованих територіях або маєте там родичів? Попросіть сфотографувати РЕБ, але безпека - найперше. Поруч не має бути нікого, обовʼязково почистьте галерею, не забудьте видалити навіть з теки "Видалене" і видаліть історію листування з "єВорог". І ще - не кажіть по телефону, що скористалися чатботом", - написав Федоров.