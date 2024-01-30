Малюська: Мін'юст планує розробити кілька ініціатив, які зроблять кримінальний процес більш збалансованим

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на фейсбук-сторінці.

"На етапі досудового розслідування баланс можливостей вочевидь на боці органу розслідування: надмірні та необґрунтовані обшуки, арешти, виїмки, підозри та знищення репутації пресрелізами просять якихось додаткових інструментів для захисту", - вважає міністр.

Водночас він зауважив, що на етапі судового розгляду сторона захисту може елементарно затягнути справу "на вічність" і відволікти неймовірну кількість ресурсів судової системи, зловживаючи своїми процесуальними правами.

"Як результат: усі втратили інтерес до ключового - вироку суду. Суспільство вимагає, щоб "негідник сів у в'язницю одразу", правоохоронці розуміють, що до вироку не доберуться і демонструють миттєвий ефект, публіка аплодує або кричить "фе" залежно від симпатії/антипатії до підозрюваного", - констатував очільник Мін'юсту.

Він повідомив, що виправити це, вдосконалити та збалансувати систему Мін'юст спробує окремими законопроєктами.

"Ми уважно вивчили пропозиції від бізнес-асоціацій, далеко не з усім згодні, але будемо в діалозі, проведемо необхідні обговорення та дискусії, почуємо всіх", - додав Малюська.

Він також наголосив, що законом навряд чи можна гарантовано зупинити зловживання повноваженнями, тому зміна законодавства поєднуватиметься з кадровою роботою та аналітикою даних.

Коментуючи внесений урядом у понеділок до Ради законопроєкт щодо удосконалення відбору керівника БЕБ і переатестації його заступників, міністр зазначив, що процедура відбору виписана за аналогією з відбором директора НАБУ.

"Це перший випадок, коли уряд ініціює застосування інструменту переважного голосу міжнародників без тиску міжнародних партнерів. На відміну від інших випадків (НАБУ, САП, ВРП, КСУ, ВККС) комітмент запровадити переважний голос ми не робили", - стверджує Малюська.

Він нагадав, що законопроєкт також передбачає переатестацію всього персоналу БЕБ, яка має відбутися після воєнного стану.

"Особисто я переатестацію не люблю, історично це завжди виявлялося пострілом у ногу для реформи будь-якого правоохоронного органу, імхо, класичні звільнення і реорганізації кращі, але побачимо", - уточнив водночас глава Мін'юсту.