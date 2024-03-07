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ОСУВ Таврія: окупанти посилили використання боєприпасів з отруйною речовиною

11.03.2024 / 18:30
Війська рф посилили використання боєприпасів з отруйною речовиною проти українських захисників.

Про це в етері телемарафону Єдині новини заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Таврія Дмитро Лиховій.

«росіяни, на жаль, дедалі активніше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною. За тиждень вони близько 50 разів скидали з безпілотників гранати з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії типу хлорпікрин», – сказав він.

За словами Лиховія, лише за минулу добу зафіксовано 15 таких скидань боєприпасів. Майже всі ці такі атаки були в смузі оборони на Запорізькому напрямку.

«Це коли ворог не може взяти наші окопи класичним артилерійським ударом або дронами, тоді застосовує такий сльозогінний газ», – додав речник ОСУВ Таврія.

Лиховій, ОСУВ Таврія
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