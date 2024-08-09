Войти | Зарегистрироваться
00:08

вторник,
13 августа
Онлайн
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

AFP: Мета операції у Курській області - дестабілізувати країну-агресора росію

12.08.2024 / 12:16
Тисячі українських військовослужбовців беруть участь у військовій операції на території Курської області. Їхня мета - дестабілізувати країну-агресора росію.

Про це повідомило агентство AFP із посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Так, за словами українського чиновника, мета наступу - "розтягнути" російські сили та "дестабілізувати" країну.

"Ми проводимо наступ. Мета - розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в росії, оскільки вона не може захистити власний кордон", - пояснив український чиновник на умовах анонімності.

Крім того, він наголосив, що Україна "дотримуватиметься міжнародного права" під час бойових дій у Курській області.

Курська область, AFP
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 августа
11 августа
10 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.