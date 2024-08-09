AFP: Мета операції у Курській області - дестабілізувати країну-агресора росію

Про це повідомило агентство AFP із посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Так, за словами українського чиновника, мета наступу - "розтягнути" російські сили та "дестабілізувати" країну.

"Ми проводимо наступ. Мета - розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в росії, оскільки вона не може захистити власний кордон", - пояснив український чиновник на умовах анонімності.

Крім того, він наголосив, що Україна "дотримуватиметься міжнародного права" під час бойових дій у Курській області.