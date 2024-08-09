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Подоляк: Ситуація в Курській області рф не викликає обурення в жодної зі світових спільнот

09.08.2024 / 13:19
Завдяки успішній роботі не тільки Сил оборони, а й українських дипломатів світова спільнота нарешті визнала рф законною ціллю для будь-яких операцій і типів зброї.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк, передає УНН.

Він підкреслив, що ситуація в Курській області рф не викликає обурення в жодної з світових спільнот. Реакція на російські заяви про нібито прорив кордону переважно спокійна, зважена та об’єктивна.

"Абсолютно спокійна, зважена, об’єктивна, базована на розумінні духу міжнародного права та принципів ведення оборонної війни – саме такою є міжнародна реакція на події в Курській області рф. Неочікувано, несподівано, але вкрай показово й демонстративно. Одні не помітили. Іншим однаково. Більшість тихо схвалює", - заявив Подоляк.

За його словами, "російська брутальність" обернулася проти самої росії.

"Тепер суттєва частина глобальних спільнот вважає рф законною ціллю для будь-яких операцій і типів зброї", - каже радник керівника ОПУ.

За його словами, цього вдалось досягнути завдяки роботі українських дипломатів, юристів та захисників.

"Не будемо згадувати карму. Йдеться про результат величезної дипломатичної, юридичної, просвітницької роботи. Окрім армії окупанта, Україна також успішно боре історично сильні проросійські симпатії в деяких регіонах світу та страх ескалації на Заході"- підкреслив Михайло Подоляк.

Подоляк, Курська область
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