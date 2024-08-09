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Єрмак: Я не вірю в те, що в США може з’явитися президент, який би не розумів загрози росії

09.08.2024 / 14:21
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що потенційна перемога на виборах у США Дональда Трампа не створить загрози для подальшої підтримки України.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, нещодавня телефонна розмова Трампа і Володимира Зеленського підтвердила "добрі стосунки" і повагу Трампа до України та українського президента, і Трамп "з великою увагою" слухав пояснення про те, що відбувається в Україні. 

Єрмак підтвердив, що Трамп справді казав Зеленському "не слухати" чуток про нібито готовність Трампа йти на поступки путіну проти інтересів України задля швидкого припинення бойових дій.

"Так, він це сказав. Що не треба звертати увагу на "фейк ньюз", які з'являються про це. Що він чітко розуміє, що це за війна, і що Америка підтримувала і буде підтримувати Україну. І це дуже важливо", – сказав керівник ОП.

На ремарку про те, що кандидат Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс оперує тезами, вигідними росії, Єрмак відповів, що "потрібно працювати і змінювати цю позицію".

"І те, що я бачив у медіа останніми днями, свідчить, що навіть риторика Джей Ді Венса змінюється", – додав він.

Він додав, що загалом не вірить у те, що у США може з’явитися президент, який би не розумів загрози росії і виступав проти підтримки України.

"Між США і Україною вже відбулися історичні зміни. Ми стали партнерами, дійсно, в нас дуже потужні союзницькі відносини. І я не вірю в те, що будь-який наступний президент Сполучених Штатів буде налаштований інакше", – сказав Єрмак.

На питання про реалістичність приїзду Трампа в Україну під час виборчої кампанії Єрмак відповів, що Трамп "має таке запрошення", але не знає, чи той скористається ним, та що домовитись про таку поїздку було б важко.

Водночас керівник ОП вважає більшими шанси на те, що кандидат-переможець – Трамп чи хтось інший – приїде в Україну ще до інавгурації.

Трамп, Єрмак, Зеленський
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