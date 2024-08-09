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Черногоренко: Орієнтовно 88 тисяч військовозобов‘язаних оновили військово-облікові дані за кордоном

09.08.2024 / 15:23
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко поінформувала, що орієнтовно 88 тисяч військовозобов‘язаних оновили військово-облікові дані за кордоном.

Про це посадовиця зазначила у коментарі УП, пише Кореспондент.

"Станом на 6 серпня близько 3,3 мільйона користувачів оновили дані через застосунок Резерв+. Серед них - орієнтовно 88 тисяч громадян - за кордоном", - повідомила представниця Міноборони.

Черногоренко додала, що ще 1,83 мільйона осіб оновили дані через ЦНАП і майже 620 тисяч - через ТЦК.

Нагадаємо, раніше в Резерв+ з'явився новий функціонал. Тепер ті, хто вчасно оновив свої військово-облікові дані, отримають спеціальну позначку в застосунку.

Черногоренко
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