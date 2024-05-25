Черногоренко: Електронне бронювання від мобілізації необхідно запустити якнайшвидше

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше.

"Так вийшло, що цим треком займаються Мінекономіки та Мінцифра... На порталі "Дія" буде запущено функціонал електронного бронювання", - заявила Черногоренко.

Вона додала, що у Міноборони вважають, що "усі компанії, які бронюватимуть своїх людей через електронний ресурс, мають користуватися позитивною дискримінацією".

Черногоренко наголосила, що Міноборони зробило все, що мало б зробити з погляду готовності єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.