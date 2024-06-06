"Обмежено придатні" можуть отримати направлення на проходження ВЛК через за стосунок Резерв+

Про це сказала заступниця міністра оборони Катерини Черногоренко, пише Кореспондент з посиланням на РБК-Україна.

"Хочу привідкрити завісу, ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично іти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в Резерв+. Це за бажанням людини", – заявила вона.

З появою такої технічної можливості, військовозобов'язані зможуть обрати або отримати направлення на проходження ВЛК під час особистого візиту до ТЦК, або отримати його в застосунку Резерв+.

"Але це потрібно, щоб розвантажити ТЦК і не створювати додаткових черг на таку формальну дію, отримати направлення це формальна дія", – додала Черногоренко.