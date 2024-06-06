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В ДСНС нагадали туристам про 5 правил підготовки до подорожі у гори

10.06.2024 / 13:19
Рятувальники Івано-Франківщини двічі надали допомоги людям, які травмувались під час мандрівки в гірській місцевості.

Про правила для туристів розповіли в ДСНС, повідомляє УНН.

Як розповіли в ДСНС, на горі Хом’як, чоловік травмував руку, а на горі Говерла - турист отримав травму голови. Під час порятунку, рятувальники постійно підтримували зв'язок з туристом.

Рятувальники надали домедичну допомогу та передали медикам.

В ДСНС нагадали про 5 правил для туристів:

  • Перед тим, як вирушити в гори чи до лісу, потрібно вивчити карту місцевості або краще вирушити з тим, хто добре знає місцевість.
  • Подбайте про повний заряд мобільного телефону.
  • Для подорожі необхідний відповідний одяг та спорядження.
  • Віддайте перевагу в одязі яскравим кольорам зі світловідбивними смужками, так заблукалого легше помітити під час пошуку.
  • Реєструйте свої мандрівки гірською місцевістю у пошуково-рятувальних відділеннях.
ДСНС, туристи, гори
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