В ДСНС нагадали туристам про 5 правил підготовки до подорожі у гори

Про правила для туристів розповіли в ДСНС, повідомляє УНН.

Як розповіли в ДСНС, на горі Хом’як, чоловік травмував руку, а на горі Говерла - турист отримав травму голови. Під час порятунку, рятувальники постійно підтримували зв'язок з туристом.

Рятувальники надали домедичну допомогу та передали медикам.

В ДСНС нагадали про 5 правил для туристів: