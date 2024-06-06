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Аналітики ISW вважають, що у росії немає достатньо резервів для наступу на кількох напрямках одночасно

10.06.2024 / 12:16
Наявних у країни-агресора росії резервів чисельністю 60 тис. осіб, ймовірно, буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на кількох напрямках.

Про це йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Так, фахівці ISW з посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця зазначають, що за останні 6-8 місяців окупанти накопичили в оперативних і стратегічних резервах щонайбільше 60 000 осіб.

Вони вважають, що ці резерви належним чином не навчили або не оснастили. В Інституті кажуть, що раніше росія використовувала їх в основному як резерви живої сили для переукомплектування та посилення підрозділів, які ведуть наступальні атаки.

Аналітики інституту припускають, що російські резерви оперативного та стратегічного рівнів навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого ешелону або як сили експлуатації другого ешелону, здатні проводити ефективні широкомасштабні загальновійськові напади.

"Цих, як повідомляється, обмежених російських резервів на оперативному та стратегічному рівнях, ймовірно, буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на кількох напрямках. російське військове командування, ймовірно, буде змушене вибрати одну основну дію під час очікуваного літнього наступу, якщо воно має намір використовувати ці резерви для підтримки широкомасштабної наступальної операції", – йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

ISW
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