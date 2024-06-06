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ДСНС: Найголовніше правило - ні в якому разі не вносити генератор у приміщення

10.06.2024 / 11:14
Для того, щоб генератор не намочив дощ, можна зробити спеціальний навіс. При цьому обов'язково треба дотриматись декількох важливих правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Найголовніше правило - ні в якому разі не вносити генератор у приміщення: на балкон, у під’їзд, магазин чи кав’ярню. Адже під час роботи виділяються токсичні речовини, від яких можна отруїтися", - розповіли у ДСНС.

Рятувальники наголошують, що генератор має завжди залишатися на вулиці, але ви можете подбати про спеціальний навіс, який захистить прилад від опадів. Але важливо врахувати наступне:

Заховавши генератор під накриття, до нього має бути доступ чистого прохолодного повітря.

Якщо ви заховали генератор у спеціальний контейнер, потрібно передбачати систему виведення вихлопних газів.

Генератор не повинен перегріватись.

ДСНС
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