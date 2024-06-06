ДСНС: Найголовніше правило - ні в якому разі не вносити генератор у приміщення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Найголовніше правило - ні в якому разі не вносити генератор у приміщення: на балкон, у під’їзд, магазин чи кав’ярню. Адже під час роботи виділяються токсичні речовини, від яких можна отруїтися", - розповіли у ДСНС.

Рятувальники наголошують, що генератор має завжди залишатися на вулиці, але ви можете подбати про спеціальний навіс, який захистить прилад від опадів. Але важливо врахувати наступне:

Заховавши генератор під накриття, до нього має бути доступ чистого прохолодного повітря.

Якщо ви заховали генератор у спеціальний контейнер, потрібно передбачати систему виведення вихлопних газів.

Генератор не повинен перегріватись.