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З 2022 року до експлуатації у ЗСУ було допущено понад 110 зразків автомобільної техніки

10.06.2024 / 16:25
Із березня 2022 року до експлуатації у Збройних Силах України було допущено понад 110 зразків автомобільної техніки вітчизняного та іноземного виробництва.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

З загальної кількості 60 зразків автотехніки прийняті на озброєння протягом останніх п'яти місяців. Вони представляють такі країни-виробники, як США, Німеччину, Швецію, Великобританію, Італію та інші.

Понад третина нових зразків складають автомобілі українського виробництва, включаючи броньовані автомобілі, вантажівки та електромотоцикли.

"Військові отримали популярні моделі позашляховиків, американський тягач-транспортер для важкої техніки, квадроцикли, гексацикли та баггі", - уточнили в Міноборони.

Міноборони
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