ЦНС: окупанти на ТОТ зобов’язали всіх студентів приєднуватися до кремлівського «руху перших»

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

«На тимчасово окупованій Луганщині росіяни зробили обов’язковою участь студентів фейкових ВНЗ у «русі перших». Раніше вступ до кремлівського руху контролю за молоддю був не обов’язковим, хоча його насаджували різноманітними способами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що студентів поза межами руху позбавляли участі в розважальних заходах й створювали їм перепони у навчанні. Проте навіть це не допомогло набрати велику кількість учасників.

У Цетрі національного спротиву додали, що тепер всі студенти автоматично ставатимуть учасниками руху – організації, яка відповідає за масовку під час пропагандистських заходів.