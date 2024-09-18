Лучшие игровые наушники в Украине

Качество звука во многом определяет результаты виртуальных сражений. Именно поэтому большинство киберспортсменов предпочитает использовать гарнитуру — она позволяет расслышать каждый шорох и своевременно заметить приближение противника. А наличие микрофона значительно упрощает взаимодействие с командой — можно легко обсудить возможные стратегии и составить план действий. Тем, кто ищет идеальное соотношение цены и качества, стоит купить наушники Хатор: стильные, функциональные и с отменным звучанием. Определиться с выбором поможет детальный обзор популярных моделей и их особенностей.

HATOR Phoenix Wireless RGB Tri-mode

Серию отличает возможность тройного подключения. Пометка Tri-mode подразумевает возможность выбора оптимального соединения, исходя из текущих условий:

проводное;

Bluetooth;

беспроводное 2.4 ГГц.

Гарнитура оснащена RGB-подсветкой, настраиваемой через приложение. Динамики порадуют четким и детализированным звучанием. Благодаря поворотной конструкции и мягким амбушюрам изделие плотно прилегает к ушам, но не сдавливает их.

HATOR Hypergang 2 Wireless Tri-Mode

Легкая, но прочная модель, которая выдержит самое интенсивное использование. Виртуальный объемный звук дает возможность в полной мере наслаждаться эффектом присутствия. В комплект поставки входит два типа амбушюр:

мягкая ткань;

протеиновая кожа.

Съемный микрофон с высокой чувствительностью оптимален как для общения в процессе игры, так и для ведения стримов.

HATOR Hyperpunk 2 Wireless Tri-mode

Компактная гарнитура доступна в широком ассортименте цветовых вариаций. Представлены три пастельных оттенка, а также модели в черных и белых тонах. Мощный и насыщенный стереозвук с акцентом на басы идеально передает атмосферу мрачных сценариев. Вес устройства — всего 180 грамм, благодаря чему оно практически не ощущается на голове и подходит для продолжительных состязаний и участия в соревнованиях.

HATOR Hellraizer

Бюджетные наушники, которые получили довольно высокие оценки от опытных киберспортсменов. Это стало возможно благодаря таким преимуществам:

идеально сбалансированный звук;

регулируемое оголовье;

съемный микрофон.

Благодаря проводному подключению не нужно заботиться о регулярной подзарядке. Блок управления расположен на кабеле длиной 1,2 метра, за счет чего легко переключать треки, выключать микрофон или регулировать громкость. И среди доступных гарнитур эта разработка действительно заслуживает внимания.