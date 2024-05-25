Черногоренко: Якщо вас зняли з "розшуку" у реєстрі "Оберіг", до ТЦК звертатись не потрібно

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Черногоренко розповіла, що цифрова команда Міноборони виправила цю помилку.

"Якщо вас зняли з "розшуку", до ТЦК звертатись не потрібно", - сказала.

Громадяни мали такий статус, якщо порушували правила військового обліку - наприклад, ігнорували повістки, ТЦК звертались до Національної поліції, сказала Черногоренко.

"Згідно з законодавством, такий розшук мав свої терміни. Адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін - три місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення. Так, статус "у розшуку", безпідставно отримали багато військовослужбовців, дані яких не були оцифровані своєчасно", - повідомила заступниця міністра оборони.

"На жаль, у державних реєстрах дійсно багато помилок внаслідок людського фактору. А без Резерв+ виправити їх було б майже неможливо", - заявила Черногоренко.