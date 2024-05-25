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Черногоренко: Якщо вас зняли з "розшуку" у реєстрі "Оберіг", до ТЦК звертатись не потрібно

30.05.2024 / 17:27
У реєстрі "Оберіг" 710 000 громадян без юридичних підстав мали статус "у розшуку".

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Черногоренко розповіла, що цифрова команда Міноборони виправила цю помилку.

"Якщо вас зняли з "розшуку", до ТЦК звертатись не потрібно", - сказала.

Громадяни мали такий статус, якщо порушували правила військового обліку - наприклад, ігнорували повістки, ТЦК звертались до Національної поліції, сказала Черногоренко.

"Згідно з законодавством, такий розшук мав свої терміни. Адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін - три місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення. Так, статус "у розшуку", безпідставно отримали багато військовослужбовців, дані яких не були оцифровані своєчасно", - повідомила заступниця міністра оборони.

"На жаль, у державних реєстрах дійсно багато помилок внаслідок людського фактору. А без Резерв+ виправити їх було б майже неможливо", - заявила Черногоренко.

ТЦК, Черногоренко
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