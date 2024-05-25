Черногоренко: Якщо вас зняли з "розшуку" у реєстрі "Оберіг", до ТЦК звертатись не потрібно

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Politico: Багато хто у Європі незадоволений тісними стосунками Орбана з росією
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У МЗС Чехії поділилися баченням того, як бачать українську перемогу у війні
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Посол Сміт: В НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу
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КНР: Військові навчання є суворим попередженням зовнішнім силам, які підтримують незалежність Тайваню
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Мао Нін: Китай вважає діалог і переговори єдиним життєздатним шляхом виходу з "кризи в Україні"
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Як покращити свою кредитну історію за допомогою МФО Finsfera27.05.2024 / 13:44Кредитна історія - це детальна інформація про всі кредитні операції кожного окремого позичальника. Вона містить дані про взяті кредити, їхні точні суми, строки погашення, прострочення, кількість поданих запитів на кредитування. Кредитну історію формують українські кредитні Бюро, які збирають дані від банків, МФО та інших фінансових установ. Ця інформація використовується кредиторами для оцінки платоспроможності клієнта та кредитного ризику, що виникає при співпраці з ним.
Что такое Chainlink (LINK): Обзор проекта23.05.2024 / 14:33Последние новости рубрики
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У США будують завод з виробництва снарядів для України, - ЗМІ
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НБУ: Найгостріше в Україні відчувається брак представників робочих спеціальностей
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Шмигаль: Підвищення тарифів на ввезення російського та білоруського зерна позбавить агресора прибутків
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Кабмін схвалив міжурядову угоду із США щодо допомоги українському бюджету
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В Україні підвищують тариф на електроенергію на 80% з 1 червня, - ЗМІ
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Стильная классика – как найти вечную красоту в своем гардеробе13.05.2024 / 16:32Классический стиль позволяет самовыражаться и всегда использовать актуальную одежду, обувь и аксессуары. Можно создавать как изысканные и стильные комплекты, так и базовые повседневные образы. Классику ассоциируют с натуральными тканями, простым кроем и деликатными украшениями. Базовые цвета подходят для многих стилей. Узоры, такие как клеточка или цветы всегда остаются в моде. Цельность образа, гармоничность и отточенные линии – это и есть классика. Образ тактичен, но при этом не щепетилен к скуке: сдержанный, выдержанный, но не высокомерный. В нем чувствуются традиции, которые необходимые человеку. Классический стиль претерпел очень малые изменения за историю моды. Изменялась цветовая гамма, форма карманов, тип ткани, длина рукавов и жакетов, некоторые другие элементы, но в целом он оставался собой.
Безопасность и надежность дизельгенераторов в домашнем хозяйстве12.04.2024 / 14:46Последние новости рубрики
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Как понять, что не работают задние амортизаторы30.05.2024 / 23:59Задние амортизаторы - одни из главных компонентов в системе подвески автомобиля. Их задача заключается в эффективном гашении вертикальных колебаний кузова, возникающих при движении по неровной дорожной поверхности. Демпферы обеспечивают необходимый уровень сцепления колес с дорогой, поглощая энергию от ударов и вибраций, предотвращая ее передачу на кузов. Правильно функционирующие задние амортизаторы гарантируют стабильность траектории движения, улучшенную управляемость при маневрировании и торможении, а также равномерное распределение нагрузки на шины, увеличивая их ресурс и обеспечивая комфортную езду.Последние новости рубрики
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Водные виды спорта на доске29.04.2024 / 15:14Водный спорт на доске - это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок - дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.Последние новости рубрики
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