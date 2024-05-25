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Мельничук: Кабмін затвердив порядок іспитів для набуття громадянства України

31.05.2024 / 18:30
Уряд затвердив порядок складання іспитів з історії України та основ Конституції згідно зі змінами у законі про громадянство, ухваленими минулого року.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Мельничук зазначив, що порядок визначає механізм складання іспитів для іноземців, осіб без громадянства, які мають намір бути прийнятими до громадянства України.

Також це стосується громадян України, які для прийняття до громадянства подали зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції, історії та на рівень володіння державною мовою.

Також внесено зміни до порядку використання коштів, що дозволять забезпечити:

  • розроблення нормативів, стандартизованих методик оцінки результатів, програмних засобів для проведення іспитів;
  • розроблення програм та завдань для проведення іспитів та їх експертизу;
  • організаційно-технологічне та технічне забезпечення проведення іспитів, первинну та фахову експертизу результатів;
  • створення та адміністрування програмно-апаратного комплексу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій для обробки та перевірки результатів іспитів;
  • технічне оснащення для проведення іспитів, виготовлення сертифікатів про складання іспитів та ведення їх обліку.

У бюджеті перерозподілили кошти Міністерству освіти і науки на 2024 рік та виділили на проведення іспитів 929,7 тис. грн.

Мельничук
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