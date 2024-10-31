Два українських села потрапили до переліку «Найкращі туристичні села»

Про це повідомляє у Фейсбуці Державне агентство розвитку туризму України, передає Укрінформ.

"Вперше два села з України увійшли до однієї з наймасштабніших туристичних мереж світу - «Найкращі туристичні села» (The Best Tourism Villages) ООН Туризм (UN Tourism)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Держагентстві, заявки українських конкурсантів були відібрані представниками Консультативної ради серед понад 260 учасників із понад 60 країн світу.

"Оголошуючи переможців під час 122-ї сесії Виконавчої ради ООН з туризму, яка пройшла в Картахені, Колумбія, Зураб Пололікашвілі наголосив, що головна мета глобальної ініціативи Всесвітньої туристичної організації – привернути увагу мандрівників з усього світу до сіл, де туризм допомагає зберігати культуру, традиції та біорізноманіття навколишньої природи", - зазначено в дописі.

Інформують, що офіційні нагороди для Урича та Ворохти до України з Колумбії привезуть представники ООН Туризм – директор із зовнішніх звʼязків UN Tourism, Бека Джакелі та директор Європейського регіону, Кордула Вольмутер. Нагородження переможців відбудеться 28 листопада на ІІІ Національному туристичному саміті у Львові.

За словами голови Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів, включення українських сіл до цієї світової мережі відкриває перед номінантами позитивні перспективи. Урич та Ворохта не тільки отримають менторство від UN Tourism та потенційну фінансову підтримку іноземних донорів, а й привернуть увагу до своїх культурних, природних та гастрономічних багатств як українських, так й іноземних мандрівників.

Зазначають, що ООН Туризм започаткував глобальну ініціативу «Найкращі туристичні села» у 2021 році. Наразі мережа найкращих туристичних сіл ООН Туризм до якої входило 199 селищ з усього світу, поповнилася ще 55 новими, в тому числі двома українськими.

На початку травня 2024 року Державне агентство розвитку туризму направило до (UN Tourism) пакет документів п’яти українських сіл - Ворохти, Зеленого Гаю, Квасів, Олики та Урича.

Проморолики переможців UN Tourism The Best Tourism Villages можна переглянути за посиланням.

Село Урич розташоване на території національного парку "Сколівські Бескиди" і відоме давньоруським наскельним фортифікаційним комплексом "Тустань".

Ворохта ж здавна славиться як гірськолижний курорт.