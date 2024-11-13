Войти | Зарегистрироваться
01:07

суббота,
23 ноября
Онлайн
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

ООН традиційно висловила стурбованість через російський удар по Україні новою ракетою

22.11.2024 / 15:23
Організація Об'єднаних Націй традиційно висловила стурбованість через російський удар по Україні новою ракетою, а також закликала до деескалації "обидві сторони".

Про це заявив прес-секретар генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє французька газета Le Monde.

За його словами, застосування росією проти України нової балістичної ракети середньої дальності - це "нова тривожна подія".

"Все це рухається у неправильному напрямку", - вважає посадовець.

ООН, Дюжаррік
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
22 ноября
21 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.