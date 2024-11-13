ООН традиційно висловила стурбованість через російський удар по Україні новою ракетою

Про це заявив прес-секретар генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє французька газета Le Monde.

За його словами, застосування росією проти України нової балістичної ракети середньої дальності - це "нова тривожна подія".

"Все це рухається у неправильному напрямку", - вважає посадовець.