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Дюжаррік: В ООН немає можливості перевірити повідомлення про використання зброї з КНДР чи будь-якої іншої країни

17.02.2024 / 13:15
Речник генсека ООН нагадав про необхідність дотримання санкцій Ради Безпеки в контексті повідомлень про застосування росією північнокорейських балістичних ракет для ударів по Україні.

Про це Стефан Дюжаррік сказав у відповідь на прохання власного кореспондента Укрінформу прокоментувати постачання ракет з Північної Кореї до рф.

«Ми неодноразово засуджували обстріли цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури… Важливо, щоб усі держави-члени дотримувалися ухвалених санкцій, і в Раді Безпеки наявні механізми для розгляду цих питань», - зазначив речник генсека ООН.

При цьому він зауважив, що в ООН немає можливості перевірити «повідомлення про використання зброї з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни».

ООН, Дюжаррік
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