Дюжаррік: В ООН немає можливості перевірити повідомлення про використання зброї з КНДР чи будь-якої іншої країни

Про це Стефан Дюжаррік сказав у відповідь на прохання власного кореспондента Укрінформу прокоментувати постачання ракет з Північної Кореї до рф.

«Ми неодноразово засуджували обстріли цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури… Важливо, щоб усі держави-члени дотримувалися ухвалених санкцій, і в Раді Безпеки наявні механізми для розгляду цих питань», - зазначив речник генсека ООН.

При цьому він зауважив, що в ООН немає можливості перевірити «повідомлення про використання зброї з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни».