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Дюжаррік: Представники ООН готові прибути на територію Курської області, але для цього потрібен дозвіл рф

18.09.2024 / 09:10
Організація Об'єднаних Націй (ООН) готова приєднатися до гуманітарної допомоги цивільним особам у підконтрольній ЗСУ частині Курської області за умови відповідного дозволу з боку росії, заявив речник ООН Стефан Дюжаррік.

Як повідомляє "Голос Америки", таку заяву Дюжаррік зробив, коментуючи запрошення МЗС України для представників ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) на підконтрольну Україні територію Курської області для "заходів гуманітарного реагування".

За словами Дюжарріка, представники ООН готові прибути на територію Курської області. Але щоб це зробити, організації потрібен дозвіл росії. У МКЧХ на запрошення України поки що не відреагували.

Раніше повідомлялося, що 16 вересня Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН і до МКЧХ долучитися до заходів гуманітарного реагування в районах Курської області, які перебувають під контролем Збройних сил України.

Як повідомляють російські ЗМІ, дмитро пєсков назвав провокацією запрошення Україною представників ООН і МКЧХ відвідати території Курської області рф, які наразі контролюють ЗСУ.

Українська армія увійшла на територію Курської області росії 6 серпня. ЗСУ заявляють про контроль над десятками населених пунктів.

ООН, Дюжаррік, Червоний Хрест
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