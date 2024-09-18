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Бербок: Найбільша загроза для економіки Молдови – це агресія росії проти України

18.09.2024 / 14:21
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок переконана, що підтримка України – це також гарантія виживання сусідньої Республіки Молдова.

Про це вона сказала під час виступу в рамках Платформи партнерства з Молдовою, текст виступу наводить МЗС Німеччини, передає "Європейська правда".

Бербок пообіцяла продовжувати твердо стояти проти російської агресії, підтримуючи Україну – зброєю, гуманітарною допомогою, дипломатичними зусиллями.

"Заради наших українських друзів і їхньої свободи. Заради свободи Молдови і нашої європейської свободи.

Ви чітко дали зрозуміти: найбільша загроза для економіки Молдови – це агресія росії проти України", – сказала вона.

Міністерка зазначила, що війна зрештою має закінчитися, але шляхом переговорів.

"Все, що ми робимо, спрямоване на створення умов для того, щоб Україна знову жила в мирі. Але поки що на кожну нову пропозицію кроків до миру росія відповідає ще більшою кількістю бомб і ще більшою агресією", – додала вона.

За словами Бербок, потрібен тривалий і справедливий мир.

"Не мир, продиктований росією. Бо якби такий мир просто дав росії перепочинок, Путін використав би цю паузу для підготовки наступної атаки – і наступною мішенню могли б стати ми, могли б стати ви", – сказала вона, звертаючись до молдовської аудиторії.

Молдова, Бербок
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