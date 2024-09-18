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Reuters: У Лівані пролунала нова серія вибухів – здетонували радіостанції

19.09.2024 / 13:19
Ручні радіостанції Хезболли вибухають по всьому Лівану.

Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Ручні радіостанції, що використовуються ліванським збройним угрупуванням Хезболла, здетонували пізно ввечері в середу на півдні країни і в південних передмістях столиці Бейрута. Принаймні один з вибухів стався поблизу похорону, організованого підтримуваною Іраном Хезболлою для загиблих напередодні, коли по всій країні вибухнули тисячі пейджерів, що використовувалися угрупованням.

Нагадаємо, у вівторок в Лівані сталося кілька тисяч вибухів пейджерів, які використовували члени екстремистського угрупування Хезболла. Кількість загиблих зросла до 12 осіб, у тому числі двох дітей, повідомив у середу міністр охорони здоров'я Лівану Фірасс Абіад. Внаслідок нападу було поранено близько 3 000 осіб, в тому числі багато бойовиків бойовиків і посол Ірану в Бейруті.

Тайванський виробник пейджерів заперечив, що він виготовив пейджери, які експлуатують.

Раніше Reuters писав, що вибухівку у пейджери заклало ізраїльське шпигунське агентство Моссад. Хезболла імпортувала їх з Європи за кілька місяців до вибухів.

Хезболла, Ліван
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