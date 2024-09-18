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Гроссі: МАГАТЕ розширило підтримку в добудові блоків №3, 4 Хмельницької АЕС
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Країни В9 стурбовані ескалацією напруженості вздовж кордонів НАТО, - ЗМІ
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Reuters: У Лівані пролунала нова серія вибухів – здетонували радіостанції
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Бербок: Найбільша загроза для економіки Молдови – це агресія росії проти України
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Дюжаррік: Представники ООН готові прибути на територію Курської області, але для цього потрібен дозвіл рф
- 15:23
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Железняк: Рада підтримала у першому читанні збільшення податків
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Дослідження показало, де в Україні тарілка борщу коштує найдорожче
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У 2025 році Кабмін може зменшити фінансування Пенсійного фонду на 13%
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У МВС розповіли, яка камера автоматичної фіксації правопорушень на трасі найуспішніша в Україні
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Камишін: Ми почали власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів
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Перманент губ искусство создания совершенного образа18.09.2024 / 02:52Перманент губ - это одна из самых востребованных процедур в индустрии красоты, позволяющая создать идеальный контур и насыщенный цвет губ без ежедневного использования косметики. Этот метод перманентного макияжа не только подчеркивает природную красоту, но и помогает скорректировать форму, визуально увеличить объем и сделать цвет более выразительным и стойким.
ТОП-5 бюджетных межкомнатных дверей не в ущерб качеству: обзор доступных дверей в ассортименте магазина «Альберо»10.09.2024 / 12:24
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