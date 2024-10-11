Ізраїль обстріляв штаб Тимчасових сил ООН в Лівані

Про це пише УНН із посиланням на El Mundo.

Двоє миротворців з миротворчих сил ООН, дислокованих між Ліваном та Ізраїлем, UNIFIL, були поранені в результаті "ізраїльського танкового обстрілу" їхньої штаб-квартири на півдні Лівану. Йдеться про влучання у штаб Тимчасових сил ООН в Лівані (ВСООНЛ) в місті Накура.

"Сьогодні вранці двоє миротворців ООН отримали поранення після того, як танк ізраїльської армії "Меркава" обстріляв спостережну вежу в штаб-квартирі ВСООНЛ в Рас-ель-Накурі, влучивши прямо в неї і збивши з ніг двох миротворців", - йдеться в заяві ВСООНЛ.

За даними ВСООНЛ, ізраїльська армія також обстріляла "вхід у бункер, де ховалися миротворці" в Накурі. Унаслідок цього було пошкоджено транспортні засоби та систему зв'язку. За даними сил охорони ООН, над позицією солдатів ВСООНЛ був помічений ізраїльський безпілотник, який підлетів до входу в бункер.