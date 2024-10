Вчені: Використання реконвалесцентної плазми в перший рік пандемії Covid-19 могло врятувати тисячі життів

Результати дослідження були опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Science.

Реконвалесцентна плазма — це компонент крові, отриманий від людей, які вже одужали від певної інфекції, наприклад, коронавірусу.

Плазма містить антитіла, які імунна система виробляє для боротьби зі збудником хвороби.

Коли речовину вводять іншим пацієнтам, антитіла допомагають знизити тяжкість перебігу захворювання, підсилюючи імунну відповідь організму на вірус.

Цей метод лікування був ефективний у під час різних епідемій у минулому, зокрема у 1918 році.

Протягом пандемії Covid-19 реконвалесцентну плазму отримали понад 500 тис. пацієнтів США.

Хоча більш широке застосування цієї терапії могло б зменшити ризик серйозних ускладнень, кількість госпіталізацій та смертості.

Вчені наголошують на важливості реконвалесцентної плазми для боротьби з новими спалахами інфекційних хвороб.