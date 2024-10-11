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16:20
ISW: росіяни планують витіснити українців з Курщини до того, як погані погодні умови почнуть обмежувати маневри
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13:15
ЦНС: росіяни планують налагодити виробництво дронів на ТОТ
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10:10
Польща: Міжнародний трибунал із розслідування злочинів агресії рф проти України має бути створений найближчим часом
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18:30
Вчені: Використання реконвалесцентної плазми в перший рік пандемії Covid-19 могло врятувати тисячі життів
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13:19
Ізраїль обстріляв штаб Тимчасових сил ООН в Лівані
- 16:20
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10:15
Зеленський: Кожен закордонний візит - це завжди розмова про інвестиції в промисловість України
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15:23
У Мінфіні Угорщини пояснили, чому заблокували допомогу Україні на 35 млрд євро
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18:30
Шмигаль: Ми закликаємо усі країни Європи до повної відмови від нафти та газу з рф
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11:14
Експерт: Підвищення цінових обмежень на електроенергію не матиме впливу на тарифи для побутових споживачів
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Коваль: Україна забезпечуватиме продовольчу безпеку світу
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Ресвератрол: секреты красного вина и его польза для человека27.09.2024 / 09:45
Диванные приключения: история вашего любимого места в доме21.09.2024 / 02:50Представьте: уютный вечер, любимый фильм, чашка горячего чая, и вы, удобно устроившись на диване. Звучит как мечта? На самом деле, диван - это гораздо больше, чем просто место для отдыха. Это центр вашего дома, место, где происходят важные моменты жизни. Он собирает друзей и семью, поддерживает вас во время работы и становится убежищем в моменты расслабления.Последние новости рубрики
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