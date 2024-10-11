Войти | Зарегистрироваться
14:20

воскресенье,
13 октября
Онлайн
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
Країна
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Польща: Міжнародний трибунал із розслідування злочинів агресії рф проти України має бути створений найближчим часом

12.10.2024 / 10:10
Міністр юстиції Польщі Адам Боднар заявив, що міжнародний трибунал із розслідування злочинів російської агресії проти України має бути створений найближчим часом і функціонуватиме в структурах Ради Європи.

Про це він висловився під час зустрічі міністрів юстиції в Люксембурзі, повідомляє РАР у п'ятницю.

"Що з того, що хтось судитиме командира, який віддавав ганебні накази в Бучі або Маріуполі, якщо не судитимуть людей, відповідальних за рішення про початок війни, як-от (російський диктатор володимир) путін або (колишній міністр оборони росії сергій) шойгу?" - сказав Боднар.

Окремі військові злочини, скоєні росією в Україні, будуть і надалі розслідуватися Міжнародним кримінальним судом (МКС). Міністр запевнив, що польські прокурори інтенсивно співпрацюють з Офісом генпрокурора України, розслідуючи російські злочини з початку російської агресії. «Я особисто був у Києві на конференції, де підписав угоду про продовження роботи цієї слідчої групи», - сказав Боднар.

Міністр додав, що нещодавно зустрічався з цією групою прокурорів, які займаються документуванням усіх випадків воєнних злочинів, скоєних в Україні.

"Це здебільшого знання, отримані завдяки свідченням свідків, які зараз перебувають на території Польщі. Зараз прокурори ідентифікували 30 випадків злочинів і детально їх аналізують.Але це крапля в морі потреб", - визнав Боднар.

Боднар, Польща
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
13 октября
12 октября
11 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.