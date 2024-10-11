Польща: Міжнародний трибунал із розслідування злочинів агресії рф проти України має бути створений найближчим часом

Про це він висловився під час зустрічі міністрів юстиції в Люксембурзі, повідомляє РАР у п'ятницю.

"Що з того, що хтось судитиме командира, який віддавав ганебні накази в Бучі або Маріуполі, якщо не судитимуть людей, відповідальних за рішення про початок війни, як-от (російський диктатор володимир) путін або (колишній міністр оборони росії сергій) шойгу?" - сказав Боднар.

Окремі військові злочини, скоєні росією в Україні, будуть і надалі розслідуватися Міжнародним кримінальним судом (МКС). Міністр запевнив, що польські прокурори інтенсивно співпрацюють з Офісом генпрокурора України, розслідуючи російські злочини з початку російської агресії. «Я особисто був у Києві на конференції, де підписав угоду про продовження роботи цієї слідчої групи», - сказав Боднар.

Міністр додав, що нещодавно зустрічався з цією групою прокурорів, які займаються документуванням усіх випадків воєнних злочинів, скоєних в Україні.

"Це здебільшого знання, отримані завдяки свідченням свідків, які зараз перебувають на території Польщі. Зараз прокурори ідентифікували 30 випадків злочинів і детально їх аналізують.Але це крапля в морі потреб", - визнав Боднар.