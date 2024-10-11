ЦНС: росіяни планують налагодити виробництво дронів на ТОТ

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Укрінформ.

«Ворог розглядає можливість налагодження виробництва іранських дронів «Шахед» на базі захоплених підприємств на тимчасово окупованих територіях сходу України. Виробництво дронів-камікадзе планують вести під землею й залучити до збирання студентів професійних училищ. За задумом, виробництво на ТОТ має скорити терміни постачання дронів до пускових полігонів», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, зберігати дрони ворог збирається в міських забудовах, фактично використовуючи місцеве населення як живий щит.

«Наразі окупаційні адміністрації сходу шукають остаточні місця для збирання й розміщення», - зауважили в Центрі нацспротиву.