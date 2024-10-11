Войти | Зарегистрироваться
14:20

воскресенье,
13 октября
Онлайн
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
Країна
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

ISW: росіяни планують витіснити українців з Курщини до того, як погані погодні умови почнуть обмежувати маневри

12.10.2024 / 16:20
Посилені контратаки росіян, імовірно, мають на меті витіснити українські війська з Курської області. Це планується зробити до того, як погані погодні умови восени та на початку зими почнуть обмежувати маневр на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Українські офіційні особи раніше зазначали, що війська рф активізують наступальні операції в Україні, особливо механізовані наступальні операції, щоб скористатися перевагами сухих доріг і місцевості до того, як сезон дощів зробить ґрунт багнистим.

Цілком імовірно, що цей російський оперативний розрахунок також поширюється на російські зусилля з відвоювання усієї Курської області. Кілька російських джерел повідомили про початок із 11 жовтня періоду обмеженої багнистості місцевості.

"російське військове командування може бути стурбоване тим, що погані погодні умови восени 2024 року і на початку зими 2024-2025 років сприятимуть позиційним боям у Курській області та дадуть українським військам більше часу, щоб закріпитися на своїх головних рубежах і закріпити існуючі позиції", - йдеться у звіті.

В ISW також зазначають, що краще закріплені Збройні сили з більш розгалуженою фортифікаційною мережею в Курській області, ймовірно, ще більше ускладнять спроби росії відтіснити українські війська назад через кордон. російські війська можуть відчути закриття вікна можливостей ліквідувати вторгнення ЗСУ до Курської області з нинішнім рівнем живої сили й техніки, які російські військові виділили для цієї операції.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський 10 жовтня заявив, що з початку вторгнення 6 серпня 2024 року, російські війська передислокували до Курської області близько 50 тисяч військовослужбовців з інших оперативних напрямків.

"російські військові, ймовірно, прагнуть уникнути перекидання більшої кількості особового складу в цей регіон на випадок, якщо українська присутність збережеться до 2025 року. Такі передислокації, ймовірно, погіршили готовність російських оперативних угруповань у Херсонській, Запорізькій та Харківській областях", - йдеться у звіті ISW.

ISW, Курська область
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
13 октября
12 октября
11 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.