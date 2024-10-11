Washington Post: Використання росіянами Starlink стало одним із факторів, який прискорив падіння Вугледара

"В української армії, яку противник перевершував за озброєнням і чисельністю, була одна важлива перевага перед ворогом: інтернет через термінали Starlink. Тепер її мають і росіяни", - йдеться у статті.

https://interfax.com.ua/news/general/1020234.html

Повідомляється, що існує зростаючий чорний ринок Starlink, який доставляє термінали росіянам на фронт, і їхнє поширення стало важливим фактором недавніх успіхів рф під час її наступу.

Зокрема, один із офіцерів 72 механізованої бригади, що обороняла район міста Вугледар Донецької області з 2022 року та нещодавно була змушена відступити, у коментарі виданню на умовах анонімності назвав використання російськими окупантами Starlink одним з важливих чинників разом з нестачею живої сили та озброєння, що прискорили падіння Вугледара. Також повідомляється, що використання Starlink стало одним із факторів, який допоміг рф наступати на Покровськ.