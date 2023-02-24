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Кузін: Протягом останніх тижнів спостерігається зростання захворювання на коронавірус

24.02.2023 / 14:27
В Україні фіксують збільшення випадків захворювань на коронавірус.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, за останній звітній тиждень було зареєстровано 7,3 тисяч нових випадків захворювання, в середньому, кожного тижня ця кількість збільшується на 40-45%, передає УНН.

“Протягом останніх декількох тижнів ми спостерігаємо поступове зростання цифр і показників захворюваності на коронавірус. В середньому – це плюс 40-45% кожного тижня. За останній звітній тиждень було зареєстровано 7,3 тисяч нових випадків, і трішки зростає госпіталізація. Але хочу нагадати, в цілому, ситуація є стандартною і майже такою, яка була раніше”, – зазначив Кузін.

Щодо вікової категорії, головний санітарний лікар наголосив, що найчастіше хворіють люди віком понад 60 років. В межах цієї категорії реєструється найбільше летальних випадків.

“Стосовно штамів Kraken та Omicron – ми реєструємо, що він почав поступово ширитися Україною. І дійсно, на території чотирьох областей такі випадки були зареєстровані. Але ми не очікуємо, що він буде суттєво впливати на поширення коронавірусної хвороби, або суттєво впливати на показники захворюваності на COVID-19”, – додав Кузін.

Станом на поточний період, в середньому на тиждень через коронавірус госпіталізується близько трьох тисяч пацієнтів. Зростання є поступовим і помірним. В середньому, зростають показники захворюваності на 11-12% впродовж тижня.

Окрім цього, Кузін додав, що вакцинація проти коронавірусної хвороби в Україні не зупинялася, попри бойові дії, попри безпекові обставини, і продовжується в усіх областях. Наразі в Україні достатня кількість вакцин – доступні близько 8 млн доз.

“Близько 16 млн українців вже отримали одну дозу вакцини проти коронавірусної хвороби з початку вакцинальної кампанії. І вакцинальна кампанія продовжується. Наразі використовуються чотири типи вакцини, основні вакцини: Pfizer, Johnson & Johnson, CoronaVac і вакцина Pfizer, яка призначена для вакцинації дітей від 5 до 11-ти років”, – додав головний лікар.

коронавірус, Кузін
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