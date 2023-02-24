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СБУ: Арештовано майно оксани марченко на загальну вартість понад 5,6 млрд грн

24.02.2023 / 13:24
За матеріалами Служби безпеки України суд арештував майно дружини підозрюваного у держзраді кума президента путіна віктора медведчука оксани марченко у справі про фінансування російських окупаційних угруповань.

Як передає пресцентр СБУ, загальна вартість арештованих активів – понад 5,6 млрд грн.

Зазначається, що рішення суду стосується пакетів по 14% акцій в двох обленерго та понад 4% у третьому, якими марченко володіє через п’ять офшорних компаній. Також накладено арешт на 2 земельні ділянки, 4 житлових будинки в Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать фігурантці.

Крім того, як поінформували в СБУ, арештовано активи марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах.

«Серед них – київські компанії «Терра-Інвест», «Укркапітал» і «Спорт-Тур», які дружина медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України. Саме вони заснували фірму за законами рф, через яку марченко переводила мільйонні суми на рахунки росгвардії та мвс рф в окупованому Криму, а також сплачувала «податки» до російського бюджету», – йдеться в повідомленні.

У СБУ нагадали, що раніше повідомили марченко та очільниці афілійованої кримської фірми про підозру за статтею «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади».

Наразі за цією ж статтею повідомлено про підозру головному менеджеру «Укркапіталу» і «Спорт-Туру». Його затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Злочин, в якому підозрюється марченко та менеджери причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування триває.

СБУ, марченко
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