МОЗ: За рік війни в Україні зруйновано 174 медзакладів та пошкоджено – 1106

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українськi Новини.

Згідно з повідомленням, найбільше медична інфраструктура постраждала у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

"Ці цифри — свідчення свідомого щоденного тероризму росіян, який вони вчиняють до наших медиків та нашої медичної системи. Кожна куля чи снаряд, які потрапляють у медзаклад — це терор українських медиків та пацієнтів. Сьогодні, за рік після початку повномасштабної стадії війни, ми фіксуємо більше ніж 1200 пошкоджених об’єктів. Якщо поділити цю цифру на кількість днів війни, то виходить, що росія щодня завдає ударів як мінімум по 3-х медичних закладах", — зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, наразі чи не найбільших руйнувань медичної інфраструктури зазнає Херсонська область, яка майже щодня потерпає від обстрілів окупантів.

Ляшко також зазначив, що сума збитків через пошкодження та руйнування українських лікарень вже перетнула позначку у 1,5 млрд доларів.

"Однак, за рік повномасштабної війни, Україні вже вдалося відбудувати частину медичних закладів, зокрема тих, які зазнали незначних руйнувань (пошкодження вікон, фасадів, покрівлі). Загалом за останні 12 місяців повністю відбудовано 186 об’єктів медзакладів та ще 297 — перебувають на етапі відбудови. Найбільше відбудованих медзакладів нині — на території Київської, Чернігівської, Житомирської та Дніпропетровської областей", - сказав він.