Через дефіцит техніки росіяни використовують один із найстаріших зразків радянського воєнпрому. Про це повідомив СтратКом Збройних сил України.

"У мережі з'явилися перші кадри розконсервованих БТР-50П, які відправляються до зони БД в Україні", – пише СтратКом.

БТР-50П випускався з 1954 до 1970 року.

"За попередньою інформацією на зберіганні їх нараховується до 1 тис. одиниць", – повідомляють.