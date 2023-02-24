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«Це мій обов’язок. Подякуйте Королівській родині» – Николай Тищенко прокомментировал блогеру голосование королевства Таиланда в ООН

24.02.2023 / 19:57
«Це мій обов’язок. Подякуйте Королівській родині» – Николай Тищенко прокомментировал блогеру голосование королевства Таиланда в ООН
Таиланд после поездки Николая Тищенко поддержал Украину в ООН.

Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины на годовщину российского вторжения. Одной из 141 стран, которая высказалась в поддержку нашей страны, стало Королевство Таиланд. Ранее, при голосовании за резолюцию, предусматривающую возмещение Украине ущерба, нанесенного российским вторжением, Таиланд был среди стран, которые воздержались.  

В Королевство Таиланд, напомним, недавно во главе делегации, ездил народный депутат Николай Тищенко. Это вызвало широкий резонанс в политических кругах. 

Сам Тищенко назвал визит в южно-азиатский регион политически необходимым, и цели его включали в т.ч. получение вооружения, необходимого ВСУ.


 

Николай Тищенко и представители Королевской семьи Таиланда 

 

Судя по голосованию Таиланда, дипломатические цели достигнуты – в комментарии блогеру Евгению Хурсину в Facebook, относительно голосования в ООН, Тищенко был немногословен. 

 

«Мои слова никогда не расходятся с делом. Каждое свое действие я делаю для победы Украины. Это мой долг. Поблагодарите Королевскую семью (Таиланда)», - отметил Тищенко.

 

Сам блогер, отметил, что поездка Тищенко в южно-азиатский регион была использована врагами нардепа. Как пишет Хурсин, спустя месяц видно, что нардепа подставили для того, чтобы выдавить из «Слуги народа». 

 

«Очевидно, что такого высокого дипломатического уровня поездку Тищенко согласовывали на самом верху, о чем, как минимум, свидетельствуют сливы из чата фракции. Но после того, как оппоненты стали использовать фото и видео пятилетней давности, выдавая за новые, и вызывая общественный резонанс, Тищенко оперативно исключили из фракции. То есть, говоря человеческим языком "с перепуга", на основании очевидного фейка, не разобравшись, руководство СН решили слить одного из руководителя фракции. Что это было –  малодушие или просто предательство, мы узнаем уже после войны», – пишет блогер. 

 

Хурсин добавил, что об этом мог бы рассказать сам Тищенко, но он говорит, что «война – не самое удачное время для политических разборок». 

 

«Я остаюсь и всегда буду в команде Президента», – такая позиция народного депутата. 

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