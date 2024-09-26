Рівень вакцинації від коронавірусу високий серед людей із психічними захворюваннями, - дослідження

У багатонаціональному дослідженні Каролінського інституту брало участь більше 325 тис. осіб.

Виявилося, що рівень вакцинації високий як серед людей із психічними захворюваннями, так і без них.

Об’єднаний аналіз показав, що до кінця вересня 2021 року 85% учасників отримали першу дозу вакцини.

Однак відомо, що серед людей з психічними захворюваннями, які не отримували медикаментозного лікування, рівень вакцинації був на 9% нижчим. В осіб із залежністю від психоактивних речовин цей показник був ще нижчим – на 16%.

«Кампанія вакцинації була успішною, однак потрібні додаткові дослідження, щоб з’ясувати, чому певні групи залишаються менш охопленими, та забезпечити справедливий захист для всіх», – сказала провідна авторка дослідження Мері Баркер.