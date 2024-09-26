Радник Орбана: Угорщина не бачить сенсу українсько-російської війни

Як пише "Європейська правда", про це Балаж Орбан спілкувався з журналістом Mandiner, його цитує видання Telex.

Соратник Віктора Орбана сказав, що коли згадати про 1956 рік, на який припало придушення радянськими військами повстання в Будапешті, то "ми, напевно, не зробили б того, що зробив президент Зеленський 2,5 роки тому, бо це безвідповідально".

"Він поставив свою країну в оборонну війну, стільки людей загинуло, стільки територій було втрачено", – сказав Балаж Орбан.

Він додав, що це було суверенне рішення українців, на яке вони мали повне право. "Але якби нас запитали, ми б не радили цього", – додав він.

"Тому що ми зрозуміли, що тут треба бути обережними, і треба бути обережними з дуже цінними угорськими життями. Не можна просто так розкидатися ними на очах в інших", – заявив політдиректор Віктора Орбана.

Відповідаючи на запитання журналіста, що сталося б, якби США допомогли Угорщині у 1956 році, Балаж Орбан сказав, що, на його думку, це призвело б до Третьої світової війни.

"Ми могли б перемогти, а могли б і не перемогти, сусідні країни могли б бути з нами, а могли б бути проти нас", – сказав він.

Згодом у своєму Facebook Балаж Орбан додав, що Угорщина не бачить сенсу українсько-російської війни.

"Загинули сотні тисяч людей, втрачено сотні тисяч квадратних кілометрів території та знищено країну. Чому так? Ні за що. Війна ніколи не повинна була починатися або мала закінчитися раніше дипломатичними засобами. Усім було б набагато краще", – заявив радник угорського прем’єра.

Ці заяви Балажа Орбана критики сприйняли як натяк на те, що у разі нападу Угорщина не стала б вести оборонну війну.