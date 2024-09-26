Радник Орбана: Угорщина не бачить сенсу українсько-російської війни

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Кірбі: Підтримка Ізраїлю з боку США залишається незмінною
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Мерц: Якщо ми підбиватимемо підсумки сьогодні, через 2,5 роки війни в Україні, вони виглядають досить жахливими
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14:21
лавров зробив заяву щодо Грузії, Абхазії та Південної Осетії
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Британська розвідка: Через атаки України росія зазнала найбільших від початку війни втрат у боєприпасах
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Саудівська Аравія закликає до припинення війни в Україні та обмеження її негативних наслідків для світової безпеки
- 17:27
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Укрзалізниця: Обсяг постачання українського зерна до Румунії зменшується
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НБУ: Підвищення податків матиме переважно нейтральний вплив на ціни
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У ФГВФО назвали суму вкладів українців у банках
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Мельничук: Кабмін ліквідував Державне агентство резерву
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Федоров прокоментував зниження виплат вчителям через підвищення військового збору
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Диванные приключения: история вашего любимого места в доме21.09.2024 / 02:50Представьте: уютный вечер, любимый фильм, чашка горячего чая, и вы, удобно устроившись на диване. Звучит как мечта? На самом деле, диван - это гораздо больше, чем просто место для отдыха. Это центр вашего дома, место, где происходят важные моменты жизни. Он собирает друзей и семью, поддерживает вас во время работы и становится убежищем в моменты расслабления.Последние новости рубрики
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