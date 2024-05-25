Politico: Багато хто у Європі незадоволений тісними стосунками Орбана з росією

Про це пише Politico з посиланням на трьох дипломатів, знайомих з перебігом дискусій.

У Будапешті хотіли б зберегти посаду єврокомісара з питань розширення, яка має значний вплив через переговори ЄС щодо вступу України.

Але національні уряди не хочуть, щоб чинний комісар Олівер Варгеї або будь-який інший угорець продовжував виконувати таку важливу роль. Європейські лідери незадоволені тим, що Орбан затягує процес ухвалення санкцій та блокує надання коштів Україні.

Одне джерело сказало, що навряд чи "навіть може йти мова" про те, щоб Угорщині зберегла контроль над будь-якими важливими питаннями у наступному складі Єврокомісії.

Четвертий дипломат висловив занепокоєння щодо ролі Варгеї у переговорах про вступ.

"Ось що ми отримуємо, коли ставимо лисицю на чолі курника", - сказав він.