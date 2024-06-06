Угорщина висунула умови, за яких підтримає призначення Рютте генсеком НАТО

За словами Орбана, не лише Угорщина виступає проти кандидатури Рютте. Він нагадав про те, що Румунія навіть висунула власного кандидата, якого підтримав Будапешт.

"Угорщина має дві вимоги до прем'єр-міністра Рютте. Одна з них це питання честі, інша - військово-політична вимога", - заявив Орбан.

Він додав, що для Угорщини немає жодного західного політика з гіршою репутацією, ніж у Марка Рютте.

"Він сказав дві фрази, які угорці йому не пробачать. По-перше, він сказав, що угорці повинні бути виключені з Європейського Союзу, а потім, що Угорщина повинна бути поставлена на коліна. З такою позицією важко потрапити до числа кандидатів, яких підтримує Угорщина", - зазначив Орбан.

Прем'єр Угорщини заявив, що Рютте повинен щось зробити з цією ситуацією.

Також Орбан зазначив, що Угорщина не може підтримати генерального секретаря НАТО, який виступає за обов'язкову участь усіх країн-членів у військових операціях за межами території альянсу.

"Ми хотіли б укласти з майбутнім генеральним секретарем угоду про те, що ми не будемо брати участь в операціях НАТО проти росіян в Україні, навіть якщо ми член НАТО", - сказав угорський прем’єр.