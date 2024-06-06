Орбан: Угорці повинні триматися подалі від війни

Про це Орбан сказав в інтерв'ю виданню Mandiner, передає "Європейська правда".

Прем’єр Угорщини повторив свою добре відому позицію, що потрібно зробити все, щоб зупинити поширення війни.

"Українці вважають, що чим більше країн вони зможуть втягнути у війну проти росіян, тим більше шансів на перемогу, тому вони будуть втягувати у війну Європейський Союз або навіть весь світ. З української національної точки зору ескалація війни є логічною", – заявив Орбан.

Однак, сказав він, угорці повинні триматися подалі від війни, тому що втягування в неї суперечило б угорським національним інтересам.

Віктор Орбан також нагадав, що на території Європи немає великого європейського ядерного арсеналу, але є американський, лякаючи європейців можливими ядерними ударами росії.

"Якби колись сталася ядерна війна між росією і Сполученими Штатами Америки, американці стріляли б тільки з Європи. А в ядерній війні одна сторона стрілятиме у відповідь туди, звідки стріляє інша.

З цього випливає, що американці ніколи навіть не завдадуть удару у відповідь по росіянах з території США, а завжди будуть робити це з території Європи. Замість того, щоб поширювати ядерну зброю, Європа повинна прагнути до свого роззброєння", – вважає прем’єр Угорщини.