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Politico: На пост глави дипломатії ЄС Макрон підтримує кандидата з жорсткою антиросійською позицією

10.06.2024 / 14:21
Президент Франції Емманюель Макрон підтримує на пост наступниці Жозепа Борреля кандидатуру глави уряду Естонії Каї Каллас, яка відома своєю жорсткою антиросійською позицією.

Про це стало відомо виданню Politico від джерел, пише "Європейська правда".

Троє французьких посадовців, безпосередньо обізнаних з переговорами щодо майбутнього глави диплматії ЄС, підтвердили виданню, що офіс Емманюеля Макрона придивляється до кандидатури Каллас як до наступниці Борреля.

Але всі троє також сказали, що президент Франції тримає варіанти відкритими.

"Між Макроном і Каллас є хороше взаєморозуміння, вона користується популярністю, і вони мають схожі точки зору", – сказав помічник з політичної ліберальної групи "Оновити Європу".

"Вона явно розглядається як сильна особистість групи "Оновити Європу". Вона є сильним голосом, який має вплив за межами своєї країни", – додав співрозмовник видання.

Високопоставлений східноєвропейський посадовець, який побажав залишитися анонімним, також сказав, що є підтвердження від естонських колег про те, що Макрон віддає перевагу Каллас.

"Вони сказали, що Макрон кивнув головою на початку цього року", – сказав посадовець.

У лютому Каллас була в Парижі на конференції президента Франції щодо допомоги Україні, а в травні – на переговорах з Макроном. Під час останнього візиту вона оцінила промову Макрона про майбутнє Європи як "дуже, дуже хорошу".

Однак затвердження Каллас не є гарантованим. Члени ЄС, віддалені від росії, не довіряють критичній риториці Балтійського регіону щодо росії. У декого існують побоювання, що Каллас зосередиться виключно на росії і не звертатиме уваги на решту світу.

"Я розумію логіку призначення східного європейця на високу посаду", – сказав один південноєвропейський дипломат. Але, за його словами, "нам потрібен хтось, хто говорить також про Африку або Південну Америку, а не тільки про росію".

Макрон, Каллас
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