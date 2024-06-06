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Politico: На пост глави дипломатії ЄС Макрон підтримує кандидата з жорсткою антиросійською позицією
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Угорщина висунула умови, за яких підтримає призначення Рютте генсеком НАТО
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Орбан: Угорці повинні триматися подалі від війни
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Чехія: Рада ЄС повинна "не пізніше" червня затвердити переговорні рамки для України та Молдови
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ЄК: Ми тісно співпрацюємо з українською владою щодо підтримки енергетичної інфраструктурі
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УМінсоцполітики: Підвищувати пенсійний вік для всіх громадян України до 65 років буде несправедливо
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АМПУ: Вантажообіг у морських портах України сягнув 45,8 млн тонн
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Макрон: Сподіваємося, що всі члени G7 погодяться на 50-мільярдний фонд солідарності для України
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НБУ: Міжнародні резерви України за місяць значно зменшилися
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Шмигаль: Цього року Україна отримає 16 млрд євро в межах Ukraine Facility
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Женская обувь для невероятного облика и удовольствия06.06.2024 / 16:36
Стильная классика – как найти вечную красоту в своем гардеробе13.05.2024 / 16:32Классический стиль позволяет самовыражаться и всегда использовать актуальную одежду, обувь и аксессуары. Можно создавать как изысканные и стильные комплекты, так и базовые повседневные образы. Классику ассоциируют с натуральными тканями, простым кроем и деликатными украшениями. Базовые цвета подходят для многих стилей. Узоры, такие как клеточка или цветы всегда остаются в моде. Цельность образа, гармоничность и отточенные линии – это и есть классика. Образ тактичен, но при этом не щепетилен к скуке: сдержанный, выдержанный, но не высокомерный. В нем чувствуются традиции, которые необходимые человеку. Классический стиль претерпел очень малые изменения за историю моды. Изменялась цветовая гамма, форма карманов, тип ткани, длина рукавов и жакетов, некоторые другие элементы, но в целом он оставался собой.Последние новости рубрики
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Топ масел 5w3004.06.2024 / 00:36Последние новости рубрики
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Водные виды спорта на доске29.04.2024 / 15:14Водный спорт на доске - это отличное сочетание активного отдыха, простых упражнений на равновесие и сложных задач по исполнению трюков. Такие виды спорта развивают координацию, гибкость и ловкость, а вдобавок - дают насладиться природой и водной стихией. Итак, в каких видах спорта доска для плавания становится основным инструментом, рассказываем далее.Последние новости рубрики
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