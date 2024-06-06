МЗС Швейцарії: росія від початку продемонструвала незацікавленість у Саміті миру

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс сказав під час пресконференції у понеділок на тему проведення Глобального саміту миру.

"Як ви знаєте, росія не була запрошена на даному етапі. З самого початку я завжди підкреслював, що без росії мирний процес неможливий. Ми завжди були відкриті для того, щоб направити запрошення росії. Однак росія кілька разів, зокрема й публічно, заявляла, що не зацікавлена в участі в цій конференції", - сказав він.

За його словами, росія від початку розглядала конференцію у Бургенштоці як проукраїнську. "Єдина проблема полягає в тому, що росія відмовилася заздалегідь, ще до того, як були розіслані запрошення, а також відсутність інтересу – про що сам міністр закордонних справ лавров сказав мені в січні, коли заявив, що це буде проукраїнський захід, а не справжня спроба ініціювати мирний процес", - зазначив глава МЗС Швейцарії.

Міністр також додав, що організатори брали до уваги і позицію України з цього приводу. За його словами, у разі запрошення росії існувала загроза того, що на зустріч щодо мирного врегулювання в Україні не приїхала б сама Україна. "Чи ми б не втратили Україну, якби запросили росію. Тому ми брали це до уваги", - сказав Кассіс.

Водночас глава швейцарського МЗС вважає, що Саміт миру у Бургенштоці – це "перший крок", і він покликаний "ініціювати мирний процес". А тому питання полягає "не в тому, чи росія має бути на борту, а в тому – коли".

"Ми хочемо, щоб цей процес продовжувався. І ми переконані, що довгострокове рішення вимагатиме участі всіх зацікавлених сторін", - заявив він.

Кассіс також прокоментував позицію Китаю, сказавши, що у КНР з самого початку сказали, що братимуть участь у мирній конференції, якщо вона проходитиме за участю обох сторін конфлікту, тобто і росії. При цьому він похвалив позицію індійського прем’єра, який підтримав Саміт миру у Бургенштоці.