Войти | Зарегистрироваться
16:01

четверг,
23 мая
Онлайн
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

Швейцарія залучить військових до організації безпеки під час проведення Саміту миру

23.05.2024 / 14:21
Федеральна рада Швейцарії 22 травня видала розпорядження про посилені заходи безпеки під час проведення мирної конференції з питань України (Саміту миру) на курорті Бюргеншток 15-16 червня.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні ради.

Для забезпечення безпеки на саміті Швейцарія зможе задіяти до чотирьох тисяч військовослужбовців, які допомагатимуть владі кантону Нідвальден, де розташований Бюргеншток.

Така велика кількість військовослужбовців пов'язана з рельєфом місцевості в районі Бюргенштока і масштабами операції, а також значною кількістю високопоставлених гостей, пояснила швейцарська Федеральна рада.

Згідно зі швейцарським законодавством, розгортання понад двох тисяч військовослужбовців має схвалити парламент. Та позаяк він не встигне ухвалити рішення до проведення саміту, Федеральна рада подасть звіт законодавцям уже восени.

Окрім того, Швейцарія обмежить використання повітряного простору в районі Бюргенштока у зв'язку з очікуваним прибуттям високопоставлених гостей, які перебувають під захистом міжнародного права. Для охорони неба залучать швейцарські військово-повітряні сили.

Швейцарія, Саміт миру
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
23 мая
22 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.