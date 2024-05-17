Швейцарія залучить військових до організації безпеки під час проведення Саміту миру

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні ради.

Для забезпечення безпеки на саміті Швейцарія зможе задіяти до чотирьох тисяч військовослужбовців, які допомагатимуть владі кантону Нідвальден, де розташований Бюргеншток.

Така велика кількість військовослужбовців пов'язана з рельєфом місцевості в районі Бюргенштока і масштабами операції, а також значною кількістю високопоставлених гостей, пояснила швейцарська Федеральна рада.

Згідно зі швейцарським законодавством, розгортання понад двох тисяч військовослужбовців має схвалити парламент. Та позаяк він не встигне ухвалити рішення до проведення саміту, Федеральна рада подасть звіт законодавцям уже восени.

Окрім того, Швейцарія обмежить використання повітряного простору в районі Бюргенштока у зв'язку з очікуваним прибуттям високопоставлених гостей, які перебувають під захистом міжнародного права. Для охорони неба залучать швейцарські військово-повітряні сили.