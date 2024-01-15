Швейцарія: Без участі росії досягнення сталого миру в Україні є неможливим

При цьому міжнародна спільнота має докладати політичні та дипломатичні зусилля, щоб залучити росію «на борт» в ході наступної мирної конференції високого рівня по ситуації в Україні, оскільки без участі росії досягнення сталого миру в Україні є неможливим.

Таку думку висловив сьогодні на пресконференції у Давосі федеральний радник, член Федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс, один із співорганізаторів четвертої зустрічі радників з національної безпеки та політичних радників лідерів держав світу щодо реалізації української Формули миру, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Швейцарія завжди вітала план з 10 пунктів. Водночас, розважливе ставлення до нього означає, що ми маємо план, представлений однією з держав, які перебувають у війні… Тим чи іншим чином нам потрібно буде знайти шлях, щоб долучити росію, оскільки не буде жодного миру без того, щоб росія мала сказати своє слово», - сказав швейцарський дипломат.

Він вважає, що українська Формула миру може піддаватися певним «модуляціям», оскільки важко очікувати, що одна із сторін конфлікту пристане на пропозиції, що були підготовлені іншою стороною.

«Ми маємо зважити на форму таких дискусій, політичних та дипломатичних зусиль, щоб знайти шлях, яким можуть бути відкриті двері. Після завершення першого етапу (конференцій радників – ред.) - ми маємо краще бачення, що є можливим, а що є неможливим, і чого буде важко досягти. Це мало бути проясненим перед тим, як міг виникнути будь-який подальший діалог», - зазначив представник Швейцарії.

В ході дискусії, що відбувається сьогодні, радники мають підготуватися до створення широкого альянсу держав по усьому світу, щоб створити міжнародний тиск для реалізації мирного плану у більш широкому контексті. У цьому контексті українська Формула миру - лише один з таких планів, початковий пункт для подальшої дискусії, вважає Кассіс.

«Український план, - це одна з пропозицій, це початковий пункт. Але варто задаватися питанням, - чи міжнародне співтовариство має збиратися разом лише внаслідок війни в Україні, або ж зважати на війну, яку вони можуть мати набагато ближче до власних домівок. Як нам знайти кращий досвід? Як виходити з конфлікту або з війни, якими є механізми для цього, і як можна уникнути ескалації? Це елементи, які є надзвичайно цікавими для країн, що перебувають за рамками специфічного прикладу війни в Україні», - сказав Кассіс.

Він зауважив, що різні країни мають відмінні позиції щодо подій на полі бою. Очевидно, що позиція України не співпадає з позицією росії, дві країни мають своє бачення, яке обидві вважають за краще. Очевидно, ситуація на полі бою матиме вплив, коли, за словами швейцарського дипломата, буде якась форма бажання з боку росії приєднатися та сісти за стіл переговорів.

«Ми маємо бути готовими. І ми не маємо чекати на цей момент, щоб потім вирішувати, про що говорити. Військова ситуація на полі бою створює або не створює умови, щоб рухатися вперед. За поточним станом, це ілюзія, - уявляти, що росія прийме наше запрошення (до переговорів – ред.). Це не є метою зараз, як ми говоримо. Але ми готуємося до того моменту, коли росія зможе приєднатися та брати участь. Це має бути за посередництва інших країн, щоб запросити росію «на борт». Цьому немає альтернативи», - заявив Кассіс.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості територіальних поступок під час війни в Україні, швейцарський дипломат зауважив, що зараз ані росія, ані Україна не мають бажання йти на жодні поступки.

«Тож, виникає закономірне питання: як можливо звести разом обидві сторони, щоб сісти й говорити? За умови стагнації це не є можливим. Але ми не маємо альтернативи. Чи ми маємо сидіти й чекати, коли майбутнє цієї планети визначиться саме по собі? Або ж ми маємо впливати на те, як буде влаштована ця планета? Якщо ми підтримуємо цей колективний моментум, із залученням майже 100 країн, - далеких країн, не обов’язково західних країн, деяких – з абсолютно не із Заходу, - це робить більш ймовірним, що ми знайдемо вихід з цього конфлікту. Ставки є дуже високими. І це є причиною, чому ми концентруємо увагу на певних моментах цих 10 пунктів плану. Без діалогу ми ніколи не зможемо дійти задовільного рішення», - підкреслив швейцарець.

Він відзначив як успіх, що у зустрічі радників, що відбувається сьогодні у Давосі, беруть участь країни БРІКС, які «мають вплив» на росію, зокрема, Бразилія, Індія, Південна Африка, Саудівська Аравія.

«Всі вони можуть відігравати роль, тому що вони мають вплив на росію. Китай може відігравати вирішальну роль у всіх цих процесах, і ми маємо знайти кращий шлях, щоб співпрацювати з Китаєм та досягати прогресу. Це не просто і довго, але немає іншого шляху», - сказав Кассіс.

Відповідаючи на запитання журналістів, він зауважив, що Швейцарія підтримує відкритими канали зв’язку із Китаєм і росією.

На переконання Кассіса, сьогоднішня зустріч радників з питань безпеки, четверта за рахунком, стане останньою дискусією на такому рівні. Наступний крок може бути зроблений на більш високому рівні, коли для цього будуть створені необхідні умови.

«Це обговорення відбулося не для того, щоб задовольнити росію, але щоб досягти спільного розуміння щодо 10 пунктів, і подивитися, чи ми можемо дійти якогось погодження, основи, яку ми можемо представити росії. Зараз речі є більше складними. Ми не будемо мати мирну конференцію без росії. Це не є можливим. Разом з цим, ми маємо подивитися, як і коли ми маємо запросити росію на борт», - сказав представник Швейцарії.

Він зауважив, що жодних рішень щодо наступної мирної конференції по Україні наразі не прийнято, та висловив припущення, що участь Президента України у Всесвітньому економічному форумі в Давосі допоможе знайти відповідь на питання щодо дати та формату її проведення.