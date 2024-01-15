ЦНС: На окупованих територіях зростає смертність серед цивільних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Центру національного спротиву".

Через брак кадрів ворог продовжує на ротаційній основі завозити медичні бригади на тимчасово окуповані території. Наприклад, до Запорізької області прибули медики з Карелії. Зокрема працюють анестезіологи, хірург-онколог, лікарі УЗД-діагностики та терапевти.

Водночас якість та доступність медичних послуг для цивільних залишається на критично низькому рівні. В лікарнях діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових.

"Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає", - пише пресслужба.