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ЦНС: На окупованих територіях зростає смертність серед цивільних

15.01.2024 / 11:14
В окупації діє розпорядження щодо пріоритетного медичного обслуговування російських військових. Через це зростає смертність серед цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Центру національного спротиву".

Через брак кадрів ворог продовжує на ротаційній основі завозити медичні бригади на тимчасово окуповані території. Наприклад, до Запорізької області прибули медики з Карелії. Зокрема працюють анестезіологи, хірург-онколог, лікарі УЗД-діагностики та терапевти.

Водночас якість та доступність медичних послуг для цивільних залишається на критично низькому рівні. В лікарнях діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових.

"Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає", - пише пресслужба.

ЦНС, лікарі, ТОТ
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